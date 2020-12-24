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24.12.2020  15:48   

Внимание! Разыскиваются свидетели смертельного ДТП - ГУНП

Полиция ищет очевидцев аварии 19 декабря 2020 года, в которой пьяный водила погубил женщину.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 19 декабря 2020 года около 18:45 в районе дома № 50 на улице Холодногорской в Харькове водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и врезался в электроопору.
 
В результате аварии погибла пассажирка транспортного средства.
 
Следователем проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22, к следователю Александру Левуну по телефону: 066-18-66-186.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария, розыск очевидцев, свидетели
 
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