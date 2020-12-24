24.12.2020 15:48

Внимание! Разыскиваются свидетели смертельного ДТП - ГУНП

Полиция ищет очевидцев аварии 19 декабря 2020 года, в которой пьяный водила погубил женщину.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 19 декабря 2020 года около 18:45 в районе дома № 50 на улице Холодногорской в Харькове водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и врезался в электроопору

В результате аварии погибла пассажирка транспортного средства.

Следователем проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22, к следователю Александру Левуну по телефону: 066-18-66-186.