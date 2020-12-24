Главная Новости Криминал и происшествия Сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП: водителю объявили подозрение – ГУНП
24.12.2020  13:55   

Сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП: водителю объявили подозрение – ГУНП

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.


// hk.npu.gov.ua

Напомним, что 23 декабря около 7:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении в селе Песчанка на обочине дороги тела мужчины. Медики, прибывшие на место, констатировали его смерть.

Полицейские установили, что 69-летнего мужчину сбила машина, водитель которой скрылся с места аварии.

Благодаря предоставленным свидетельству местных жителей работники полиции в течение часа установили марку автомобиля и его водителя. 26-летний житель города Краснограда, согласно заключению экспертизы, на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.12 Криминал и происшествия Под Харьковом автомобиль раздавил своего водителя – ГУНП 24.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 24 декабря. Список адресов – Харьковводоканал 23.12 Криминал и происшествия Смерть на обочине: пойман водила, по пьяни погубивший пешехода - Нацполиция
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 