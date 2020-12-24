24.12.2020 13:55

Сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП: водителю объявили подозрение – ГУНП

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



// hk.npu.gov.ua

Напомним, что 23 декабря около 7:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении в селе Песчанка на обочине дороги тела мужчины. Медики, прибывшие на место, констатировали его смерть.



Полицейские установили, что 69-летнего мужчину сбила машина, водитель которой скрылся с места аварии.



Благодаря предоставленным свидетельству местных жителей работники полиции в течение часа установили марку автомобиля и его водителя. 26-летний житель города Краснограда, согласно заключению экспертизы, на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.