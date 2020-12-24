Сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП: водителю объявили подозрение – ГУНП

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Напомним, что 23 декабря около 7:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении в селе Песчанка на обочине дороги тела мужчины. Медики, прибывшие на место, констатировали его смерть.
Полицейские установили, что 69-летнего мужчину сбила машина, водитель которой скрылся с места аварии.
Благодаря предоставленным свидетельству местных жителей работники полиции в течение часа установили марку автомобиля и его водителя. 26-летний житель города Краснограда, согласно заключению экспертизы, на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Старайтесь не терять головы, так как не все сюрпризы обещают быть приятными.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
У католиков сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
влажность:
давление:
ветер: