ФОТО: На Харьковщине при пожаре сгорел 43-летний мужчина - ГСЧС

В Дергачевском районе в своем доме сгорел мужчина. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Как стало известно, 24 декабря в 06:30 на номер "101" поступило сообщение о том, что в с. Пересечное, Дергачевского района горит частный дом.
На место выехала пожарная команда на автоцистерне.
По прибытию спасатели установили, что огнем охвачены деревянные перекрытия, крыша и домашние вещи внутри дома.
Полностью ликвидировав пожар в 09:57 пожарные обнаружили в одной из комнат тело мужчины 1975 года рождения.
Причины пожара устанавливаются.
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Старайтесь не терять головы, так как не все сюрпризы обещают быть приятными.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
У католиков сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
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