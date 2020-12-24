24.12.2020 13:10

ФОТО: На Харьковщине при пожаре сгорел 43-летний мужчина - ГСЧС

В Дергачевском районе в своем доме сгорел мужчина. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.



ГУ ГСЧС

Как стало известно, 24 декабря в 06:30 на номер "101" поступило сообщение о том, что в с. Пересечное, Дергачевского района горит частный дом.

На место выехала пожарная команда на автоцистерне.

По прибытию спасатели установили, что огнем охвачены деревянные перекрытия, крыша и домашние вещи внутри дома.

Полностью ликвидировав пожар в 09:57 пожарные обнаружили в одной из комнат тело мужчины 1975 года рождения.

Причины пожара устанавливаются.