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24.12.2020  13:10   

ФОТО: На Харьковщине при пожаре сгорел 43-летний мужчина - ГСЧС

В Дергачевском районе в своем доме сгорел мужчина. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.


ГУ ГСЧС

Как стало известно,  24 декабря в 06:30 на номер "101" поступило сообщение о том, что в с. Пересечное, Дергачевского района горит частный дом.

На место выехала пожарная команда на автоцистерне.

По прибытию спасатели установили, что огнем охвачены деревянные перекрытия, крыша и домашние вещи внутри дома.

Полностью ликвидировав пожар в 09:57 пожарные обнаружили в одной из комнат тело мужчины 1975 года рождения.

Причины пожара устанавливаются.

 

Тэги:  пожар, пересечное, труп, мчс
 
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