24.12.2020 11:36

Нападение в электричке: ударом палки мужчину отправили в отключку и ограбили – ГУНП

Грабителем оказался 29-летний житель области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.



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Нападение произошло в начале июля 2020 года в ночном электропоезде, следовавшем из Изюма в Харьков. 27-летний мужчина возвращался с работы, когда в тамбуре на него напал один из пассажиров. Злоумышленник нанес потерпевшему удары палкой, от которых тот потерял сознание. Придя в себя, мужчина понял, что у него отобрали барсетку, в которой были деньги в сумме 1300 гривен и документы. В Харькове пострадавшего госпитализировали в больницу.



По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В течение нескольких месяцев оперативники Балаклейского отдела полиции собирали доказательную базу и впоследствии установили личность злоумышленника. Пострадавший узнал нападавшего.



Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения.