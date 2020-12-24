Нападение в электричке: ударом палки мужчину отправили в отключку и ограбили – ГУНП

Грабителем оказался 29-летний житель области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Нападение произошло в начале июля 2020 года в ночном электропоезде, следовавшем из Изюма в Харьков. 27-летний мужчина возвращался с работы, когда в тамбуре на него напал один из пассажиров. Злоумышленник нанес потерпевшему удары палкой, от которых тот потерял сознание. Придя в себя, мужчина понял, что у него отобрали барсетку, в которой были деньги в сумме 1300 гривен и документы. В Харькове пострадавшего госпитализировали в больницу.
По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
В течение нескольких месяцев оперативники Балаклейского отдела полиции собирали доказательную базу и впоследствии установили личность злоумышленника. Пострадавший узнал нападавшего.
Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения.
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Старайтесь не терять головы, так как не все сюрпризы обещают быть приятными.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
У католиков сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
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