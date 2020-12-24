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24.12.2020  11:15   

Новогодняя елка: ежегодная операция выявила новых нарушителей – Госэкоинспекция

Для защиты зеленых хвойных насаждений от вырубки в зимний предновогодний период и с целью усиления государственного контроля за охраной лесов на Харьковщине ежегодно проводится операция «Новогодняя елка».


// khark.dei.gov.ua

с 1 по 21 декабря сотрудники Государственной экологической инспекции проверили государственные лесохозяйственные предприятия.

Во время таких проверок было выявлено 10 случаев самовольных рубок хвойных насаждений на территории государственных лесохозяйственных предприятий, за что к административной ответственности привлечено 10 человек на общую сумму 5 тыс. 100 грн.

Также рассчитан ущерб, нанесенный государству самовольной порубкой хвойных зеленых насаждений, на общую сумму 3 тыс. 60 грн. и предъявлено 6 претензий нарушителям природоохранного законодательства.

Источник:   Государственная экологическая инспекция в Харьковской области
 Тэги:  елка, дерево, вырубка, харьков
 
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