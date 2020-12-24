Новогодняя елка: ежегодная операция выявила новых нарушителей – Госэкоинспекция

Для защиты зеленых хвойных насаждений от вырубки в зимний предновогодний период и с целью усиления государственного контроля за охраной лесов на Харьковщине ежегодно проводится операция «Новогодняя елка».
с 1 по 21 декабря сотрудники Государственной экологической инспекции проверили государственные лесохозяйственные предприятия.
Во время таких проверок было выявлено 10 случаев самовольных рубок хвойных насаждений на территории государственных лесохозяйственных предприятий, за что к административной ответственности привлечено 10 человек на общую сумму 5 тыс. 100 грн.
Также рассчитан ущерб, нанесенный государству самовольной порубкой хвойных зеленых насаждений, на общую сумму 3 тыс. 60 грн. и предъявлено 6 претензий нарушителям природоохранного законодательства.
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Старайтесь не терять головы, так как не все сюрпризы обещают быть приятными.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
У католиков сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
влажность:
давление:
ветер: