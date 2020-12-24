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24.12.2020  11:08   

Под Купянском противопехотная мина отправила сварщика в больницу - ГСЧС

В Купянском районе Харьковской области пиротехники обезвредили противопехотную мину ОЗМ-152


ГУ ГСЧС
Как сообщили в ГУ ГСЧС в среду, 23 декабря в с. Ковшаровка в гаражном кооперативе «Жигули» произошло ЧП. 
 
Известно, что во время сварочных работ с противопехотной миной ОЗМ-152 у нее сработал взрыватель натяжного действия и отскочил данному потерпевшему в ногу. Его немедленно было направлено в Купянского районную больницу. 
 
Взрывоопасный предмет обезврежен на специальной подрывной площадке.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  купянск, мина озм-152, гсчс, мчс
 
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