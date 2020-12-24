24.12.2020 10:47

Мужчину, захватившего под Новый год заложников в отделении Укрпочты, приговорили к 10 годам тюрьмы – Прокуратура

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку не истек срок на его апелляционное обжалование.



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По данным следствия, 30 декабря 2017 года Владими Безух зашел в отделение Харьковской дирекции ПАО «Укрпочта», расположенного по ул. Шевченко, где в это время находились трое работников учреждения и шесть посетителей, двое из которых - несовершеннолетние дети.

Мужчина сообщил, что это захват заложников, заблокировал двери в отделение и продемонстрировал закрепленное на его теле предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Злоумышленник угрожал, что в случае отказа подчиняться его требованиям он приведет взрывное устройство в действие. Мужчина выдвигал требования к правоохранительным органам Украины об освобождении из-под стражи лица, имя которого не называл, угрожая уничтожить себя и заложников.



В тот же день противоправные действия мужчины были прекращены работниками правоохранительных органов, а заложники освобождены.



Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что Владимир Безух выращивал на территории своего домовладения коноплю, а также хранил наркотическое средство - каннабис.



Рассмотрение дела длилось три года, поскольку состав суда менялся трижды за того, что судьи выходили на пенсию, и судебное разбирательство начиналось с самого начала.

В итоге Киевский районный суд признал Владимира Безуха виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы за захват и удержание заложников в отделении Укрпочты (ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст . 309, ч. 1 ст. 310 УК Украины).

После изучения полного текста приговора прокуратурой будет решен вопрос о его апелляционного обжалования.