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24.12.2020  10:23   

Иномарка в гараже сгорела в селе под Харьковом – ГСЧС

спасатели ликвидировали пожар на территории частного домовладения в Харьковском районе.


//kh.dsns.gov.ua

23 декабря в 18:57 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Березовка, по ул. Центральной, 23.

На тушение выезжали два отделения спасателей из Южного и одно из Мерефы.

На месте спасатели увидели, что горит хозяйственная постройка и автомобиль "Audi А-8" на площади 50 м.кв.

В 20:15 пожар был локализован, а в 23:23 окончательно ликвидирован.

Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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