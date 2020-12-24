Иномарка в гараже сгорела в селе под Харьковом – ГСЧС

спасатели ликвидировали пожар на территории частного домовладения в Харьковском районе.
23 декабря в 18:57 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Березовка, по ул. Центральной, 23.
На тушение выезжали два отделения спасателей из Южного и одно из Мерефы.
На месте спасатели увидели, что горит хозяйственная постройка и автомобиль "Audi А-8" на площади 50 м.кв.
В 20:15 пожар был локализован, а в 23:23 окончательно ликвидирован.
Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Старайтесь не терять головы, так как не все сюрпризы обещают быть приятными.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
У католиков сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
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