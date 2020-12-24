24.12.2020 10:23

Иномарка в гараже сгорела в селе под Харьковом – ГСЧС

спасатели ликвидировали пожар на территории частного домовладения в Харьковском районе.



//kh.dsns.gov.ua

23 декабря в 18:57 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Березовка, по ул. Центральной, 23.



На тушение выезжали два отделения спасателей из Южного и одно из Мерефы.

На месте спасатели увидели, что горит хозяйственная постройка и автомобиль "Audi А-8" на площади 50 м.кв.



В 20:15 пожар был локализован, а в 23:23 окончательно ликвидирован.



Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.