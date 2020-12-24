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24.12.2020  09:24   

Газовщики обнаружили опасную для жизни врезку в магистраль – Харьковгаз

В Мерефе, под фундаментом одного из частных домов по ул. Л. Украинки, специалисты АО "Харьковгаз" обнаружили несанкционированный резиновый газопровод.


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В одном из домов Мерефы потребитель проложил несанкционированный газопровод и с помощью резинового шланга присоединился к газораспределительным сетям.

Опасную для жителей дома и их соседей врезку обнаружили работники АО "Харьковгаз" при обследовании газовых сетей.

В компании отметили, что в начале декабря аналогичный газопровод стал причиной пожара и гибели человека в пгт Высокий Харьковского района.

В связи с большим количеством выявленных врезок (в Харьковском районе это четвертая с начала декабря), АО "Харьковгаз" проводит активную работу по проверке объектов ГРМ.

При обнаружении запаха газа на улице, который могут повлечь несанкционированные врезки, компания просит своих клиентов немедленно звонить по номеру аварийной службы 104.

Источник:   АО «Харьковгаз»
 Тэги:  газ, врезка, харьковгаз, харьков
 
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