Под Харьковом автомобиль раздавил своего водителя – ГУНП

Во время ремонта машина сорвалась с домкрата.
22 декабря в пгт Белый Колодец Волчанского района погиб 54-летний мужчина, сообщили правоохранители.
Установлено, что смерть произошла во время ремонта автомобиля ВАЗ 2101. Водитель поднял свою машину домкратом, а сам находился под ней.
Через некоторое время автомобиль сорвался с домкрата и упал на водителя. Пострадавший получил телесные повреждения несовместимые с жизнью, в результате чего погиб на месте.
Данное событие было в ЕРДР по ч.1 ст 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Старайтесь не терять головы, так как не все сюрпризы обещают быть приятными.
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