24.12.2020 08:50

Под Харьковом автомобиль раздавил своего водителя – ГУНП

Во время ремонта машина сорвалась с домкрата.



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22 декабря в пгт Белый Колодец Волчанского района погиб 54-летний мужчина, сообщили правоохранители.

Установлено, что смерть произошла во время ремонта автомобиля ВАЗ 2101. Водитель поднял свою машину домкратом, а сам находился под ней.

Через некоторое время автомобиль сорвался с домкрата и упал на водителя. Пострадавший получил телесные повреждения несовместимые с жизнью, в результате чего погиб на месте.

Данное событие было в ЕРДР по ч.1 ст 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».