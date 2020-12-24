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24.12.2020  08:50   

Под Харьковом автомобиль раздавил своего водителя – ГУНП

Во время ремонта машина сорвалась с домкрата.


//Facebook

22 декабря в пгт Белый Колодец Волчанского района погиб 54-летний мужчина, сообщили правоохранители.

Установлено, что смерть произошла во время ремонта автомобиля ВАЗ 2101. Водитель поднял свою машину домкратом, а сам находился под ней.

Через некоторое время автомобиль сорвался с домкрата и упал на водителя. Пострадавший получил телесные повреждения несовместимые с жизнью, в результате чего погиб на месте.

Данное событие было в ЕРДР по ч.1 ст 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Тэги:  дтп, харьков
 
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