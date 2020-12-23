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23.12.2020  17:46   

Внимание! Розыск свидетеля смертельного ДТП - ГУНП

Полиция ищет таксиста, видевшего, как погиб мужчина-пешеход.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 9 декабря 2018 года примерно в 15:50 на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Кронштадтской водитель автомобиля Mazda 3  сбила пешехода.
 
В результате ДТП мужчина погиб на месте.
 
В настоящее время следственными управлением проводится расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, Которые руководят транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.
 
В связи с этим просим свидетеля - таксиста, который управлял автомобилем Daewoo Lanos темно-зеленого цвета и стал очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия, обратиться к следователю отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области Катречко Денису Олеговичу по телефону:  063-06-66-876 или по адресу: г. Харьков, ул.  Маяковского, 22, кабинет № 6.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  розыск свидетеля, смерть, харьков, дтп, авари
 
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