23.12.2020 17:46

Внимание! Розыск свидетеля смертельного ДТП - ГУНП

Полиция ищет таксиста, видевшего, как погиб мужчина-пешеход.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 9 декабря 2018 года примерно в 15:50 на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Кронштадтской водитель автомобиля Mazda 3 сбила пешехода.

В результате ДТП мужчина погиб на месте.

В настоящее время следственными управлением проводится расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, Которые руководят транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.

В связи с этим просим свидетеля - таксиста, который управлял автомобилем Daewoo Lanos темно-зеленого цвета и стал очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия, обратиться к следователю отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области Катречко Денису Олеговичу по телефону: 063-06-66-876 или по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, кабинет № 6.