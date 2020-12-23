23.12.2020 17:08

В Харькове с участием спецподразделения "Тор" произошел рейдерский захват известного производителя линолеума, - СМИ

В ночь на среду, 23 декабря был осуществлён рейдерский захват харьковского завода "Алексвуд" — известного производителя линолеума и ламината.



Фото из открытых источников

Об этом заявили сегодня представители предприятия, подчеркнув, что в рейдерской схеме были задействованы сотрудники Национальной полиции, в частности, спецподразделение "Тор", сообщает издание "Городской дозор".

Журналисты сообщают, что харьковская группа предприятий "Алексвуд", которые находятся в районе Новой Баварии известна как крупный производитель линолеума и ламината. Ее директор и владелец Леонид Гайшук умер 17 апреля с.г.

В настоящее время идут процедуры по вступлению в наследство корпоративными правами предприятия со стороны жены Гайшука — Елены Байбековой, которая жила с умершим последние 10 лет — и их детей: Гайшука Л. Л. 2015 г.р. и Байбекова Б. Л. 2019 г. р.

Ленид Гайшук с семьей: Е. Байбековой и сыновьями Леонидом и Бениамином (фото из соцсетей)

1 июля с. г. предприятие "Алексвуд" сдало площади завода в аренду ООО "Балана", которое самостоятельно закупает сырье и производит на заводе продукцию, которая идет на экспорт. На сегодняшний день, по данным журналистов, на территории завода сконцентрировано сырье и имущество "Баланы" не на один миллион гривен.

"В процессе вступления в наследство Гайшука Л. Л. о своих амбициях неожиданно заявила его первая жена Ирина Полуэктова, с которой экс-владелец завода развелся еще в 2007 году. От брака с Гайшуком у Ирины Полуэктовой есть дочь — Мария, которая также претендует на незначительную часть наследства. Согласно действующему законодательству, однако, бывшая жена не относится к наследникам (в отличие от своей дочери, а также второй жены Гайшука и его совместных детей с Байбековой Е.А.).

Тем не менее, Ирина Полуэктова написала на имя зам. начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Олега Максимовича заявление о том, что неизвестные, якобы, захватили завод, принадлежавший отцу Марии. По этому заявлению было открыто производство, которое адвокаты предприятия "Алексвуд" расценивают исключительно как давление на следствие.

Вечером во вторник в рамках следственных действий по этому производству на заводе был проведён обыск, который, однако, ничем не закончился. На предприятии на ночь остался дежурить адвокат ООО "Балана", - говорится в материале.

После этого, по данным журналистов, на номер "102" ночью поступил звонок от неизвестной, которая, представившись дочерью собственника предприятия, сообщила, что на заводе "находятся неизвестные". После чего сотрудники "Тора", прибыв на завод, нейтрализовали охрану предприятия "Балана", незаконно задержав и вывезя ее с завода вместе с адвокатом. Затем, по информации Нацполиции, следователь передал Марии Полуэктовой на ответственное хранение здания предприятия. Та, в свою очередь завела на завод около 20 бойцов в балаклавах — по предварительной информации, из ГО "Центурия".

"Арендаторы и адвокат представителей бывшего собственника предприятия Л. Гайшука считают произошедшее рейдерским захватом завода Ириной и Марией Полуэктововыми. По их словам, действия Нацполиции будут обжалованы, а предприятие — возвращено представителю законного владельца и арендаторам, деятельность которых была парализована неустановленными лицами, которые находятся на территории завода", - отмечается в материале.