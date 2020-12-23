Высокопоставленного чиновника Минобороны подозревают в растрате 20 млн грн при покупке 63 квартир в Харькове - ГБР

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в настоящее время бывшему начальнику Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Время навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках. Не исключено получение прибыли.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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