Главная Новости Криминал и происшествия Высокопоставленного чиновника Минобороны подозревают в растрате 20 млн грн при покупке 63 квартир в Харькове - ГБР
23.12.2020  16:28   

Высокопоставленного чиновника Минобороны подозревают в растрате 20 млн грн при покупке 63 квартир в Харькове - ГБР

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в настоящее время бывшему начальнику Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины).


ГБР
В пресс-службе ведомства сообщили, что начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины в 2018 году при покупке квартир для военнослужащих,  искусственно завысил предельную стоимость за 1 квадратный метр для города Харьков.
 
В результате этих действий ущерб  составил более 20 млн гривен.
 
В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Источник:   ГБР
 Тэги:  растрата, минобороны, гбр, харьков
 
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