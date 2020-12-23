23.12.2020 16:28

Высокопоставленного чиновника Минобороны подозревают в растрате 20 млн грн при покупке 63 квартир в Харькове - ГБР

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в настоящее время бывшему начальнику Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины).



ГБР

В пресс-службе ведомства сообщили , что начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины в 2018 году при покупке квартир для военнослужащих, искусственно завысил предельную стоимость за 1 квадратный метр для города Харьков.

В результате этих действий ущерб составил более 20 млн гривен.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.