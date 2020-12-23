23.12.2020 16:04

ФОТО: В центре Харькова откопали гранату - ГСЧС

23 декабря пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Харьковской области провела разминирования боеприпаса времен Второй мировой войны.



ГУ ГСЧС

Как сообщили в пресс-службе ведомства, утром на телефон службы спасения поступило сообщение о том, что во время проведения земляных работ по ул. Кооперативная, 22, был обнаружен взрывоопасный предмет.

На место проишествия было направлено специалиста Основянского РО ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, которым было идентифицировано гранату Ф-1.

Гранату изъяли пиротехники и обезвредили на специальной подрывной площадке за пределами Харькова. Пострадавших нет.