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23.12.2020  16:04   

ФОТО: В центре Харькова откопали гранату - ГСЧС

23 декабря пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Харьковской области провела разминирования боеприпаса времен Второй мировой войны.


ГУ ГСЧС
Как сообщили в пресс-службе ведомства, утром на телефон службы спасения поступило сообщение о том, что во время проведения земляных работ по ул. Кооперативная, 22, был обнаружен взрывоопасный предмет.
 
На место проишествия было направлено специалиста Основянского РО ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, которым было идентифицировано гранату Ф-1.
 
Гранату изъяли пиротехники и обезвредили на специальной подрывной площадке за пределами Харькова. Пострадавших нет.
 
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  ф-1, граната, мчс, гсчс, харьков
 
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