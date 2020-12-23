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23.12.2020  15:36   

На Харьковщине автомобиль сорвался с домкрата и раздавил мужчину

Несчастный случай произошел в Волчанском районе.


На Харьковщине автомобиль сорвался с домкрата и раздавил мужчину

Как сообщается, 22.12.2020 года в Волчанский отдел полиции поступило сообщение о том, что в пгт Белый Колодец без признаком жизни найден 54-летний мужчина.

Было установлено, что мужчина ремонтировал свой автомобиль ВАЗ 2101, который был поднят домкратом, а последний находился под ним.

Через некоторое время автомобиль сорвался с домкрата и упал на мужчину, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью. В результате пострадавший погиб на месте.

Следователями данное событие было внесено в ЕРДР по ч.1 ст 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой несчастный случай.

Тэги:  несчастный случай
 
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