На Харьковщине автомобиль сорвался с домкрата и раздавил мужчину

Несчастный случай произошел в Волчанском районе.
Как сообщается, 22.12.2020 года в Волчанский отдел полиции поступило сообщение о том, что в пгт Белый Колодец без признаком жизни найден 54-летний мужчина.
Было установлено, что мужчина ремонтировал свой автомобиль ВАЗ 2101, который был поднят домкратом, а последний находился под ним.
Через некоторое время автомобиль сорвался с домкрата и упал на мужчину, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью. В результате пострадавший погиб на месте.
Следователями данное событие было внесено в ЕРДР по ч.1 ст 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой несчастный случай.
Время навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках. Не исключено получение прибыли.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
влажность:
давление:
ветер: