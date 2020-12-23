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23.12.2020  12:12   

Насильник останется в СИЗО без права внесения залога – Прокуратура

Суд изменил меру пресечения подозреваемому в изнасиловании.


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Утром 14 декабря в пгт Песочин 22-летний молодой человек напал на 49-летнюю женщину и изнасиловал ее. Схватив сумку потерпевшей с ее личными вещами, мужчина пытался убежать.

В этот же день был задержан сотрудниками полиции в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении в изнасиловании и грабеже (ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 186 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

Постановлением следственного судьи Харьковского районного суда Харьковской области подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 42 040 грн.

На указанное решение суда прокурором подана апелляционная жалоба.

Постановлением Харьковского апелляционного суда апелляционная жалоба удовлетворено в полном объеме. Принято новое решение, которым к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, суд
 
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