23.12.2020 12:12

Насильник останется в СИЗО без права внесения залога – Прокуратура

Суд изменил меру пресечения подозреваемому в изнасиловании.



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Утром 14 декабря в пгт Песочин 22-летний молодой человек напал на 49-летнюю женщину и изнасиловал ее. Схватив сумку потерпевшей с ее личными вещами, мужчина пытался убежать.



В этот же день был задержан сотрудниками полиции в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении в изнасиловании и грабеже (ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 186 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.



Постановлением следственного судьи Харьковского районного суда Харьковской области подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 42 040 грн.



На указанное решение суда прокурором подана апелляционная жалоба.

Постановлением Харьковского апелляционного суда апелляционная жалоба удовлетворено в полном объеме. Принято новое решение, которым к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.