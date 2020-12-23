ФОТО: Резвая Mazda остановила электротранспорт на Салтовке – Telegram

Утром 23 декабря произошло ДТП в районе рынка на Героев Труда.
О произошедшем сообщили очевидцы.
Автомобиль Mazda, поворачивая с улицы Героев Труда в сторону парковки, не пропустил движущийся трамвай, и произошло столкновение.
«На Героев Труда Мазда пыталась проскочить перед 26-м трамваем, но увы», – резюмировал телеграм-канал ХС.
Время навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках. Не исключено получение прибыли.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах гололедица.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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