ФОТО: Резвая Mazda остановила электротранспорт на Салтовке – Telegram

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Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 23 декабря Время навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках. Не исключено получение прибыли.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 23 декабря – РЕДПОСТ На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах гололедица.