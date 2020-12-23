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23.12.2020  11:38   

ФОТО: Резвая Mazda остановила электротранспорт на Салтовке – Telegram

Утром 23 декабря произошло ДТП в районе рынка на Героев Труда.


// Telegram

О произошедшем сообщили очевидцы.

Автомобиль Mazda, поворачивая с улицы Героев Труда в сторону парковки, не пропустил движущийся трамвай, и произошло столкновение.

«На Героев Труда Мазда пыталась проскочить перед 26-м трамваем, но увы», – резюмировал телеграм-канал ХС.

Тэги:  дтп, харьков
 
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