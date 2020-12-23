23.12.2020 10:59

Под Харьковом малолетки угнали и сожгли чужое авто - ГУНП

Злоумышленниками оказались двое 16-летних жителей Чугуевского района. Они похитили старый ВАЗ и сожгли его в лесополосе.



ГУНП

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области, 30 ноября в Харьковский отдела полиции обратился житель поселка Лизогубовка с заявлением о пропаже автомобиля «ВАЗ - 2101»

Полицейские установили, что к преступлению причастны 16-летние жители Чугуевского района. Один из ребят был ранее судим за аналогичное преступление.

Было установлено, что злоумышленники через забор проникли во двор пострадавшего, открыли ворота и выкатили автомобиль со двора. Затем поехали в лесополосу, расположенную на территории Чугуевского района, где подожгли автомобиль.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.