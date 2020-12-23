Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: Водитель ковырялся в глазу, пешеход болтала по телефону: подробности ДТП на Плехановской – Патрульная полиция
23.12.2020  10:10   

ВИДЕО: Водитель ковырялся в глазу, пешеход болтала по телефону: подробности ДТП на Плехановской – Патрульная полиция

Водитель сбил женщину на пешеходном переходе.


// Патрульная полиция

Авария произошла около полудня 22 декабря на улице Плехановской, 126/2.

По предварительной информации, водитель автомобиля Ford совершил наезд на пешехода-женщину.

В результате ДТП медики госпитализировали пострадавшую в больницу..

Обстоятельства устанавливала следственно-оперативная группа.

Позже в Сети появилось видео момента аварии.

«Водитель утверждает, что в момент приближения к пешеходному доставал соринку из глаза (на полном серьезе). Пешеход же не убедилась в безопастности для себя и начала движение по проезжей части», – прокомментировал произошедшее телеграм-канал ХС.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.12 Дороги и транспорт ВИДЕО: Авария остановила движение - огромная пробка - Соцсети 22.12 Криминал и происшествия Гибель 33-летнего мужчины и его 12 летней дочери - военнослужащий предстанет перед судом за смертельное ДТП - ГБР 22.12 Криминал и происшествия ВИДЕО, ФОТО: Тройное ДТП на 23 Августа – Соцсети
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 