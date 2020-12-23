23.12.2020 10:10

ВИДЕО: Водитель ковырялся в глазу, пешеход болтала по телефону: подробности ДТП на Плехановской – Патрульная полиция

Водитель сбил женщину на пешеходном переходе.



// Патрульная полиция

Авария произошла около полудня 22 декабря на улице Плехановской, 126/2.



По предварительной информации, водитель автомобиля Ford совершил наезд на пешехода-женщину.



В результате ДТП медики госпитализировали пострадавшую в больницу..



Обстоятельства устанавливала следственно-оперативная группа.

Позже в Сети появилось видео момента аварии.



«Водитель утверждает, что в момент приближения к пешеходному доставал соринку из глаза (на полном серьезе). Пешеход же не убедилась в безопастности для себя и начала движение по проезжей части», – прокомментировал произошедшее телеграм-канал ХС.