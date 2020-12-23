ВИДЕО: Водитель ковырялся в глазу, пешеход болтала по телефону: подробности ДТП на Плехановской – Патрульная полиция

Водитель сбил женщину на пешеходном переходе.
Авария произошла около полудня 22 декабря на улице Плехановской, 126/2.
По предварительной информации, водитель автомобиля Ford совершил наезд на пешехода-женщину.
В результате ДТП медики госпитализировали пострадавшую в больницу..
Обстоятельства устанавливала следственно-оперативная группа.
Позже в Сети появилось видео момента аварии.
«Водитель утверждает, что в момент приближения к пешеходному доставал соринку из глаза (на полном серьезе). Пешеход же не убедилась в безопастности для себя и начала движение по проезжей части», – прокомментировал произошедшее телеграм-канал ХС.
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