МЧСники продолжают находить и обезвреживать опасные находки времен Второй мировой войны - ГСЧС

Работы по разминированию проводились в Жихарському лесу Основянского района города Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.
Время навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках. Не исключено получение прибыли.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах гололедица.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
влажность:
давление:
ветер: