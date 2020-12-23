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23.12.2020  10:39   

МЧСники продолжают находить и обезвреживать опасные находки времен Второй мировой войны - ГСЧС

Работы по разминированию проводились в Жихарському лесу Основянского района города Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.


ГУ ГСЧС
22 декабря пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС Украины проводила работы по обследованию территории в Жихарьском лесу для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. .
 
Всего было обнаружено 238 боеприпасов, из которых: 31 артснаряд разного калибра, 5 минометных мин, 2 авиабомбы и 200 патронов. Все опасные находки были вывезены на специальный подрывную площадку и уничтожены путем подрыва.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, артснаряды, жихарь
 
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