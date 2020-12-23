ФОТО: На Новых Домах сгорел грузовик – ГСЧС

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
Пожар в грузовом автомобиле «ТАТА» произошел 22 декабря в 19:00 напротив дома 147а по проспекту Льва Ландау.
На момент прибытия дежурных подразделений к месту пожара горели кабина автомобиля и кузов с бабинами гидроизоляции внутри.
Площадь пожара составила около 20 кв.м.
Пожар был локализован в 19:15 и ликвидирован в 19:48.
В результате пожара пострадавших нет.
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Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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