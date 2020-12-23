23.12.2020 09:51

ФОТО: На Новых Домах сгорел грузовик – ГСЧС

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.



//kh.dsns.gov.ua

Пожар в грузовом автомобиле «ТАТА» произошел 22 декабря в 19:00 напротив дома 147а по проспекту Льва Ландау.

На момент прибытия дежурных подразделений к месту пожара горели кабина автомобиля и кузов с бабинами гидроизоляции внутри.

Площадь пожара составила около 20 кв.м.

Пожар был локализован в 19:15 и ликвидирован в 19:48.

В результате пожара пострадавших нет.