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22.12.2020  13:40   

Вырубка деревьев на сумму около 650 тыс. грн - семь человек предстанут перед судом - Прокуратура

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, в суд направлено обвинительное заключение в отношении 7 лиц по факту незаконной порубки деревьев, повлекшая тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины).


Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
Установлено, что житель Краснокутска, привлек 6 человек и организовал незаконную вырубку деревьев на территории Краснокутского района Харьковской области. Всего на полезащитных лесных полосах вырублено 40 дубов и 13 кленов. Общая сумма ущерба составляет около 650 тыс. грн.
 
С целью обеспечения возмещения убытков в уголовном производстве наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 2 млн грн.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.
Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  черные лесорубы, прокуратура, вырубка леса
 
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