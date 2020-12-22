22.12.2020 13:40

Вырубка деревьев на сумму около 650 тыс. грн - семь человек предстанут перед судом - Прокуратура

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, в суд направлено обвинительное заключение в отношении 7 лиц по факту незаконной порубки деревьев, повлекшая тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины).



Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры

Установлено, что житель Краснокутска, привлек 6 человек и организовал незаконную вырубку деревьев на территории Краснокутского района Харьковской области. Всего на полезащитных лесных полосах вырублено 40 дубов и 13 кленов. Общая сумма ущерба составляет около 650 тыс. грн.

С целью обеспечения возмещения убытков в уголовном производстве наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 2 млн грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.