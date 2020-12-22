Вырубка деревьев на сумму около 650 тыс. грн - семь человек предстанут перед судом - Прокуратура

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, в суд направлено обвинительное заключение в отношении 7 лиц по факту незаконной порубки деревьев, повлекшая тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины).
Сегодня может возникнуть желание воздвигнуть между собой и окружающим миром невидимую перегородку. В меру это даже полезно, однако не стоит перегибать палку.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах гололедица.
После самой длинной ночи года в Украине празднуется День энергетика.
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