Приговор вынесен: 10 лет лишения свободы за покушение на умышленное убийство – Прокуратура

Покушение осуществил ранее судимый за умышленное убийство мужчина.
26 августа 2019 года осужденный и еще три человека (две женщины и один мужчина) распивали спиртные напитки в одном из частных домов Мерефы.
Между присутствующими мужчинами возник конфликт, в ходе которого ранее судимый гражданин схватил со стола кухонный нож и нанес два удара в область шеи противника, чем вызвал легкие телесные повреждения.
Одна из женщин отобрала у нападавшего нож и сломала его. Пострадавший выбежал с территории домовладения и обратился за медицинской помощью. Его срочно доставили в больницу и прооперировали.
Злоумышленник же остался на месте совершения преступления и продолжал употреблять алкоголь.
Харьковский районный суд Харьковской области признал виновным 63-летнего мужчину в покушении на умышленное убийство (ст. 15 ч. 3, п. 13 ч. 2 ст.115 УК) и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Приговор суда не вступил в силу, поскольку не истек срок на его апелляционное обжалование.
Сегодня может возникнуть желание воздвигнуть между собой и окружающим миром невидимую перегородку. В меру это даже полезно, однако не стоит перегибать палку.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах гололедица.
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