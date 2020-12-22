22.12.2020 12:59

Приговор вынесен: 10 лет лишения свободы за покушение на умышленное убийство – Прокуратура

Покушение осуществил ранее судимый за умышленное убийство мужчина.



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26 августа 2019 года осужденный и еще три человека (две женщины и один мужчина) распивали спиртные напитки в одном из частных домов Мерефы.

Между присутствующими мужчинами возник конфликт, в ходе которого ранее судимый гражданин схватил со стола кухонный нож и нанес два удара в область шеи противника, чем вызвал легкие телесные повреждения.



Одна из женщин отобрала у нападавшего нож и сломала его. Пострадавший выбежал с территории домовладения и обратился за медицинской помощью. Его срочно доставили в больницу и прооперировали.



Злоумышленник же остался на месте совершения преступления и продолжал употреблять алкоголь.

Харьковский районный суд Харьковской области признал виновным 63-летнего мужчину в покушении на умышленное убийство (ст. 15 ч. 3, п. 13 ч. 2 ст.115 УК) и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.



Приговор суда не вступил в силу, поскольку не истек срок на его апелляционное обжалование.