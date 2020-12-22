ФОТО: Пожар в частном дворе тушили больше часа – ГСЧС

Площадь пожара составила 20 кв.м.
22 декабря в 2:11 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по ул. Лесной в селе Кучеровка Купянского района.
Там горели сразу 2 хозяйственные постройки.
На момент прибытия спасателей общая площадь пожара составила 20 кв.м. Существовала угроза дальнейшего распространения огня.
Благодаря оперативным действиям спасателей в 2:27 удалось локализовать пожар. Полностью же его потушили в 03:50.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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