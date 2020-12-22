22.12.2020 12:09

На Харьковщине предприимчивый мужчина воровал газ из магистрального газогона - Харьковгаз

Специалисты "Харьковгаз" предупредили аварийную ситуацию из-за несанкционированной врезки в газораспределительную сеть в Харьковском районе.



Харьковгаз

Как сообщили в пресс-службе АО "Харьковгаз", во время планового обследования газовой инфраструктуры, специалисты АО "Харьковгаз" обнаружен несанкционированный газопровод по ул. Масельского, в с. Зерновое Харьковского района. С начала декабря это третья опасная врезка в газораспределительные сети, зафиксирована специалистами компании в районе.

Житель с. Зерновое устроил скрытый подземный газопровод, с помощью которого несанкционированно получал природный газ с газораспределительной сети. Общая площадь дома потребителя составляет 115 кв. м, но он информировал газовую компанию, как будто почти не использует природный газ.

При обнаружении скрытого газопровода специалистам АО "Харьковгаз" пришлось ликвидировать утечку газа.

Сейчас домовладение потребителя отключено от газовых сетей. Для восстановления услуг, кроме начислений за несанкционированное использование газа горе-изобретателю придется провести полную реконструкцию системы газоснабжения дома.