Главная Новости Криминал и происшествия В Харьковском клубе, работавшем ночью, нашли наркотики – ГУНП
22.12.2020  11:32   

В Харьковском клубе, работавшем ночью, нашли наркотики – ГУНП

В ночь с 18 на 19 декабря правоохранители провели санкционированный обыск в клубе на улице Куликовской.


//Facebook

Следственные действия продолжались в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

На территории клуба полицейские обнаружили около 20 граммов наркотиков различных видов.

Также в заведении работники полиции обнаружили 75 человек, которые отдыхали вопреки действующим запретам.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают владельцев развлекательного заведения. Работа ночного клуба приостановлена.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, карантин, нарушение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.12 Криминал и происшествия ВИДЕО: На станции метро Южный вокзал полицейский пес вынюхал героин у пассажира - ГУНП 19.12 Криминал и происшествия Очередного наркобарыгу будут судить на Харьковщине - Прокуратура 15.12 Криминал и происшествия ВИДЕО: Пенсионерка везла в Россию полкилограмма "дурмана" под шубой - ОБНОВЛЕНО
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 