22.12.2020 11:32

В Харьковском клубе, работавшем ночью, нашли наркотики – ГУНП

В ночь с 18 на 19 декабря правоохранители провели санкционированный обыск в клубе на улице Куликовской.



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Следственные действия продолжались в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

На территории клуба полицейские обнаружили около 20 граммов наркотиков различных видов.

Также в заведении работники полиции обнаружили 75 человек, которые отдыхали вопреки действующим запретам.



Сейчас сотрудники полиции устанавливают владельцев развлекательного заведения. Работа ночного клуба приостановлена.