ВИДЕО, ФОТО: Тройное ДТП на 23 Августа – Соцсети

О происшествии сообщили очевидцы.
Авария произошла вечером 21 декабря на перекрестке улицы Новгородской и проспекта Науки.
«Предположительно бляха BMW дала в бочину Киа и та улетела в третье авто. На месте работает полиция, идут активные споры, кто же виноват...», – прокоммендировал ситуаци. телеграм-канал Автомобильный Харьков.
Сегодня может возникнуть желание воздвигнуть между собой и окружающим миром невидимую перегородку. В меру это даже полезно, однако не стоит перегибать палку.
В результате воздействия гребня Азиатского антициклона на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха ночью до 7-12° мороза, днем до 2-7° мороза. Существенных осадков не ожидается.
После самой длинной ночи года в Украине празднуется День энергетика.
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