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22.12.2020  10:51   

ВИДЕО, ФОТО: Тройное ДТП на 23 Августа – Соцсети

О происшествии сообщили очевидцы.


// Telegram

Авария произошла вечером 21 декабря на перекрестке улицы Новгородской и проспекта Науки.

«Предположительно бляха BMW дала в бочину Киа и та улетела в третье авто. На месте работает полиция, идут активные споры, кто же виноват...», – прокоммендировал ситуаци. телеграм-канал Автомобильный Харьков.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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