22.12.2020 10:40

ВИДЕО: На станции метро Южный вокзал полицейский пес вынюхал героин у пассажира - ГУНП

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



ГУНП

По сообщению правоохранителей, во время несения службы на станции метро «Южный вокзал» сотрудники отдела полиции в метрополитене вместе с инспектором-кинологом остановили мужчину, на которого среагировала служебная собака.

При личном досмотре у 56-летнего гражданина полицейские изъяли 25 свертков с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета.

Правоохранители выяснили, что свертках находился особо опасное наркотическое средство героин. Также при осмотре его личных вещей полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с таким же наркотиком, а также две пластиковые бутылки с веществом растительного происхождения весом около 150 граммов.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование. Эксперты дали заключение, согласно которому в свертках находился героин весом около 12 граммов.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.