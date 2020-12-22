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22.12.2020  10:40   

ВИДЕО: На станции метро Южный вокзал полицейский пес вынюхал героин у пассажира - ГУНП

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.


ГУНП
По сообщению правоохранителей, во время несения службы на станции метро «Южный вокзал» сотрудники отдела полиции в метрополитене вместе с инспектором-кинологом остановили мужчину, на которого среагировала служебная собака.
 
При личном досмотре у 56-летнего гражданина полицейские изъяли 25 свертков с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета.
 
Правоохранители выяснили, что свертках находился особо опасное наркотическое средство героин. Также при осмотре его личных вещей полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с таким же наркотиком, а также две пластиковые бутылки с веществом растительного происхождения весом около 150 граммов.
 
 
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование. Эксперты дали заключение, согласно которому в свертках находился героин весом около 12 граммов.
 
 
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
 
 
Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
 

Источник:   ГУНП
 Тэги:  метро, полиция, наркотики, героин, харьков
 
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