22.12.2020 10:20

Рецидивистка из Донецкой области обманным путем завладевала деньгами пенсионеров - ГУНП

Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил почти 6500 гривен.



ГУНП

Как сообщили правоохранители, к пенсионерам Первомайского района приходила женщина, которая представлялась почтальоном и рассказывала о том, что им начислена одноразовая денежная помощь в размере 185 гривен. Она рассчитывалась купюрами крупного номинала, получала от пенсионеров сдачу и уходила. Только после ее ухода люди обнаруживали, что купюры сувенирные.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность и местонахождение злоумышленницы. 51-летняя жительница Донецкой области ранее уже была судима за аналогичные преступления. Устанавливается ее причастность к подобным преступлениям в других областях Украины.

Следственным отделением Первомайского отдела полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.