Главная Новости Криминал и происшествия Рецидивистка из Донецкой области обманным путем завладевала деньгами пенсионеров - ГУНП
22.12.2020  10:20   

Рецидивистка из Донецкой области обманным путем завладевала деньгами пенсионеров - ГУНП

Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил почти 6500 гривен.


ГУНП
Как сообщили правоохранители, к пенсионерам Первомайского района приходила женщина, которая представлялась почтальоном и рассказывала о том, что им начислена одноразовая денежная помощь в размере 185 гривен. Она рассчитывалась купюрами крупного номинала, получала от пенсионеров сдачу и уходила. Только после ее ухода люди обнаруживали, что купюры сувенирные.
 
При проведении оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность и местонахождение злоумышленницы. 51-летняя жительница Донецкой области ранее уже была судима за аналогичные преступления. Устанавливается ее причастность к подобным преступлениям в других областях Украины.
 
 
 
Следственным отделением Первомайского отдела полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  мошенница, деньги, выплаты
 
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