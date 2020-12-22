ВИДЕО: Контрабандиста засекла видеокамера – ГПСУ

Пограничники Харьковского отряда прекратили попытку незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей.
Движение неизвестного лица у границы заметил оператор комплекса видеоконтроля отдела «Веселое».
К указанному месту сразу отправился пограничный наряд. Увидев правоохранителей, неизвестный сбежал и пытался скрыться в населенном пункте Борисовка, что находится неподалеку.
На территории одного из домовладений в Борисовке пограничники обнаружили гражданина Украины с 4 пакетами. В них находились держатели предохранителей «ДПК1-2В» украинского производства, которые он, вероятно, пытался незаконного переместить из Украины в РФ.
Сейчас за попытку незаконного пересечения границы на нашего соотечественника составлены административные материалы. Его дальнейшую судьбу решит суд.
Товар, для принятия дальнейшего правового решения, передан сотрудникам компетентных правоохранительных органов.
Сегодня может возникнуть желание воздвигнуть между собой и окружающим миром невидимую перегородку. В меру это даже полезно, однако не стоит перегибать палку.
В результате воздействия гребня Азиатского антициклона на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха ночью до 7-12° мороза, днем до 2-7° мороза. Существенных осадков не ожидается.
После самой длинной ночи года в Украине празднуется День энергетика.
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