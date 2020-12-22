22.12.2020 09:39

ВИДЕО: Контрабандиста засекла видеокамера – ГПСУ

Пограничники Харьковского отряда прекратили попытку незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей.



//dpsu.gov.ua

Движение неизвестного лица у границы заметил оператор комплекса видеоконтроля отдела «Веселое».



К указанному месту сразу отправился пограничный наряд. Увидев правоохранителей, неизвестный сбежал и пытался скрыться в населенном пункте Борисовка, что находится неподалеку.



На территории одного из домовладений в Борисовке пограничники обнаружили гражданина Украины с 4 пакетами. В них находились держатели предохранителей «ДПК1-2В» украинского производства, которые он, вероятно, пытался незаконного переместить из Украины в РФ.



Сейчас за попытку незаконного пересечения границы на нашего соотечественника составлены административные материалы. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Товар, для принятия дальнейшего правового решения, передан сотрудникам компетентных правоохранительных органов.