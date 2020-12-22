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22.12.2020  09:39   

ВИДЕО: Контрабандиста засекла видеокамера – ГПСУ

Пограничники Харьковского отряда прекратили попытку незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей.


//dpsu.gov.ua

Движение неизвестного лица у границы заметил оператор комплекса видеоконтроля отдела «Веселое».

К указанному месту сразу отправился пограничный наряд. Увидев правоохранителей, неизвестный сбежал и  пытался скрыться в населенном пункте Борисовка, что находится неподалеку.

На территории одного из домовладений в Борисовке пограничники обнаружили гражданина Украины с 4 пакетами. В них находились держатели предохранителей «ДПК1-2В» украинского производства, которые он, вероятно, пытался незаконного переместить из Украины в РФ.

Сейчас за попытку незаконного пересечения границы на нашего соотечественника составлены административные материалы. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Товар, для принятия дальнейшего правового решения, передан сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
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