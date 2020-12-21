21.12.2020 16:31

Исчезла и пряталась на вокзале: копы нашли беглянку - Нацполиция

Полицейские отыскали и вернули домой девочку.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 18 декабря 2020 года в Основянский райотдел поступила информация от жительницы поселка Русская Лозовая Дергачевского района.

Женщина заявила о том, что ее 12-летняя дочь, 17 декабря 2020 года около 13:00 покинула дом и не вернулась.

На поиски малолетней был ориентирован личный состав полиции.

20 декабря около 20:30 сотрудники уголовного розыска Основянского райотдела полиции нашли девочкк в переходе станции метрополитена «Холодная Гора».

Все эти дни ребенок ночевала на вокзале.

Со слов малолетней, она ушла из дома из-за непонимания в семье.

Полицейские провели профилактическую беседу с девочкой, в отношении матери составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.