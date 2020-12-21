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21.12.2020  16:31   

Исчезла и пряталась на вокзале: копы нашли беглянку - Нацполиция

Полицейские отыскали и вернули домой девочку.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 18 декабря 2020 года в Основянский райотдел поступила информация от жительницы поселка Русская Лозовая Дергачевского района.
 
Женщина заявила о том, что ее 12-летняя дочь, 17 декабря 2020 года около 13:00 покинула дом и не вернулась.
 
На поиски малолетней был ориентирован личный состав полиции.
 
20 декабря около 20:30 сотрудники уголовного розыска Основянского райотдела полиции нашли девочкк в переходе станции метрополитена «Холодная Гора».
 
Все эти дни ребенок ночевала на вокзале.
 
Со слов малолетней, она ушла из дома из-за непонимания в семье.
 
Полицейские провели профилактическую беседу с девочкой, в отношении матери составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала девочка, найдена, харьков
 
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