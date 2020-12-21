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21.12.2020  15:41   

Смертельное ДТП: избегая аварии, врезался в дерево - ГУНП

Полиция устанавливает обстоятельства аварии в Новобаварский районе Харькова.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 декабря 2020 года в 19:35 в полицию поступила информация о том, что в Харькове на Конопляной улице 46-летний водитель автомобиля Nissan Teana, избегая столкновения с другим авто, выехал на обочину и врезался в дерево.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.
 
В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм погиб на месте происшествия. 
 
Также в машине находились 45-летняя жена водителя и 23-летний сын. 
 
Они отказались от госпитализации.
 
Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, упоавляющими транспортными средствами) уголовного кодекса Украины. 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария
 
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