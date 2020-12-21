21.12.2020 15:41

Смертельное ДТП: избегая аварии, врезался в дерево - ГУНП

Полиция устанавливает обстоятельства аварии в Новобаварский районе Харькова.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 декабря 2020 года в 19:35 в полицию поступила информация о том, что в Харькове на Конопляной улице 46-летний водитель автомобиля Nissan Teana, избегая столкновения с другим авто, выехал на обочину и врезался в дерево.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.

В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм погиб на месте происшествия.

Также в машине находились 45-летняя жена водителя и 23-летний сын.

Они отказались от госпитализации.

Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, упоавляющими транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.