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21.12.2020  15:13   

ФОТО: Внезапная смерть: на вокзале умер мужчина - Соцсети

О смерти харьковчанина сообщают очевидцы.


//t.me
Как информирует Телеграмм-канал Типичная Алексеевка, на ЖД вокзале обнаружен труп 
 
По словам скорой помощи у охранника оторвался тромб в сердце.
 
Смерть наступила моментально.
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