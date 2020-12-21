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21.12.2020  14:30   

Безработный луганчанин выманил у пенсионера 30 тысяч гривен и золотые украшения - ГУНП

Злоумышленником оказался безработный 35-летний житель Луганской области. Вор завладел 30 тысячами гривен и ювелирными изделиями. Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.


ГУНП
17 декабря в Шевченковский отдела полиции обратился 81-летний харьковчанин. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный и заявила, что его сын попал в ДТП, находится в больнице и нуждается в медицинской помощи. Лечение нужно было оплатить, поэтому через некоторое время к заявителю пришел неизвестный мужчина, которому потерпевший отдал 30 000 гривен и золотые кольца.
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники Шевченковского отдела полиции совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований разоблачили злоумышленника. Им оказался безработный 35-летний житель Луганской области. Полицейские задержали его на улице 23 Августа и изъяли вещественные доказательства.
 
 
Злоумышленнику сообщено о подозрении. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  мошенник, пенсионер, харьков
 
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