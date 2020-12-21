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21.12.2020  14:10   

В Харькове подростки устроили поножовщину - ГУНП

Злоумышленником оказался 17-летний харьковчанин.


Фото из открытых источников
Как сообщили в отделе коммуникаций областного "главка", между двумя подростками возник конфликт, перешедший в драку. В результате 16-летний студент ударил 17-летнего парня. А тот в свою очередь достал нож и нанес несколько ударов в ответ.
 
16-летнего пострадавшего доставили в больницу. По словам медиков, он получил не проникающие ножевые ранения. Состояние здоровья парня удовлетворительное.
 
С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.
 
Следственным по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  поножовщина, харьков
 
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