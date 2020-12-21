В Харькове подростки устроили поножовщину - ГУНП

Злоумышленником оказался 17-летний харьковчанин.
День прекрасно подходит для деловых и финансовых операций, расчетов и получения прибыли. Ну а в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
В результате воздействия гребня Азиатского антициклона на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха ночью до 7-12° мороза, днем до 2-7° мороза. Существенных осадков не ожидается.
День зимнего солнцестояния – самый короткий в году и один из самых холодных – в этом году день приходится на 21 декабря.
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