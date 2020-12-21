ВИДЕО: Выезжал с парковки под колеса «главному», – Telegram

Авария произошла утром 21 декабря в районе Коммунальной.
Видео момента столкновения и итогов ДТП очевидцы выложили в соцсети.
«Предварительно водитель Форда выезжал с парковки супермаркета и получил удар в морду от Хюндая, ехавшего по проспекту», – прокомментировал аварию телеграм-канал ХС.
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День прекрасно подходит для деловых и финансовых операций, расчетов и получения прибыли. Ну а в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
День зимнего солнцестояния – самый короткий в году и один из самых холодных – в этом году день приходится на 21 декабря.
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