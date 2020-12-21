ВИДЕО: Выезжал с парковки под колеса «главному», – Telegram

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 21 декабря День прекрасно подходит для деловых и финансовых операций, расчетов и получения прибыли. Ну а в свободное время можете смело отправляться по магазинам.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 21 декабря – РЕДПОСТ В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.