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21.12.2020  12:54   

ВИДЕО: Выезжал с парковки под колеса «главному», – Telegram

Авария произошла утром 21 декабря в районе Коммунальной.


// Telegram

Видео момента столкновения и итогов ДТП очевидцы выложили в соцсети.

«Предварительно водитель Форда выезжал с парковки супермаркета и получил удар в морду от Хюндая, ехавшего по проспекту», – прокомментировал аварию телеграм-канал ХС.

 

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Тэги:  дтп, харьков
 
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