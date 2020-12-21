На даче взорвался газовый баллон: хозяин погиб – Оперативная сводка

Взрыв произошел в дачном кооперативе «Красная гвоздика».
О происшествии сообщили в оперативной сводке за сутки.
Около одиннадцати часов утра 20 декабря в селе Большие Проходы Дергачевского района, на территории садового кооператива «Красная гвоздика», после взрыва газового баллона в частном домовладении произошел пожар.
54-летний владелец домовладения погиб, еще одного мужчину, 1964 года рождения, с травмами различной степени доставили в больницу скорой и неотложной помощи.
По факту гибели 54-летнего мужчины полицией открыто уголовное производство по ч.2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства и причины пожара устанавливаются.
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