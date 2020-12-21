ВИДЕО, ФОТО: На Окружной автомобиль вылетел в кювет. Водитель пьян, но жив – Telegram

Авария произошла вечером 20 декабря.
«На окружной возле 17 кладбища бухое тело на Лексусе вылетело в кювет, благо, все живы», – сообщил телеграм-канал Автомобильный Харьков.
Официальная информация уточняется.
Внимание, ненормативная лексика!
День прекрасно подходит для деловых и финансовых операций, расчетов и получения прибыли. Ну а в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
День зимнего солнцестояния – самый короткий в году и один из самых холодных – в этом году день приходится на 21 декабря.
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