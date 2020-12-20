20.12.2020 16:58

Пожар на Новый год: Как избежать трагедии - ГСЧС

Советы спасателей при установке и украшении новогодней елки, чтобы она не правратилась в смоляной факел.



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В продаже уже появились новогодние елки - главный атрибут такого ожидаемого зимнего праздника. Кто-то, даже уже начал украшать зеленую красавицу, поэтому очень важно для спасателей напомнить украинцам о правила безопасной установки елки.

Так, чтобы последствия от пожара никому не затмили праздники, необходимо придерживаться определенных требований пожарной безопасности. Такие требования есть и к новогодних елок, елочных украшений и других изделий, которые используются во время празднования Нового Года и Рождества.

Новый год – это свечи, хлопушки и огни, а елки, к сожалению, очень хорошо горят. При этом искусственные еще и выделяют ядовитые вещества, быстро плавятся и "растекаются".

Чтобы елка приносила только радость, устанавливать ее надо подальше от отопительных приборов и источников открытого огня – каминов, газовых плит. и т.др.

При выборе искусственной елки безопаснее отдать предпочтение моделям, которые имеют противопожарную пропитку (эта информация указывается на упаковке).

Чтобы елка не упала или не ранила ребенка, она должна быть правильно собрана и надежно установлена, а игрушки равномерно на ней распределены.

На елку нельзя устанавливать свечи и бенгальские огни, особенно в объединении с ватным "снегом" и бумажными игрушками.

Собирать искусственную елку нужно в соответствии с инструкцией. В процессе сборки елки не рекомендуется подпускать к ней детей.

В комнате, где стоит елка, малыши должны находиться только под присмотром взрослых.

Для детской безопасности елку лучше нарядить легкими украшениями, которые не бьются (бантами, шишками, шариками из стеклопластика и т.др).

Следует придерживаться и правил электробезопасности. Для украшения елки нельзя использовать неисправные и не сертифицированные электрические изделия.

Подключение гирлянд к сети должно выполняться только с помощью штепсельных соединений. При выявлении неисправности в иллюминации – нагрев проводов, мигание лампочек, искрение, она должна быть срочно отключена.

ГСЧС напоминает! Помните, что только при соблюдении этих правил Вы сможете подарить безопасное праздник себе и своей семье.