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20.12.2020  16:58   

Пожар на Новый год: Как избежать трагедии - ГСЧС

Советы спасателей при установке и украшении новогодней елки, чтобы она не правратилась в смоляной факел.


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В продаже уже появились новогодние елки - главный атрибут такого ожидаемого зимнего праздника. Кто-то, даже уже начал украшать зеленую красавицу, поэтому очень важно для спасателей напомнить украинцам о правила безопасной установки елки.
 
Так, чтобы последствия от пожара никому не затмили праздники, необходимо придерживаться определенных требований пожарной безопасности. Такие требования есть и к новогодних елок, елочных украшений и других изделий, которые используются во время празднования Нового Года и Рождества.
 
Новый год – это свечи, хлопушки и огни, а елки, к сожалению, очень хорошо горят. При этом искусственные еще и выделяют ядовитые вещества, быстро плавятся и "растекаются".
 
Чтобы елка приносила только радость, устанавливать ее надо подальше от отопительных приборов и источников открытого огня – каминов, газовых плит. и т.др.
 
При выборе искусственной елки безопаснее отдать предпочтение моделям, которые имеют противопожарную пропитку (эта информация указывается на упаковке).
 
Чтобы елка не упала или не ранила ребенка, она должна быть правильно собрана и надежно установлена, а игрушки равномерно на ней распределены.
 
На елку нельзя устанавливать свечи и бенгальские огни, особенно в объединении с ватным "снегом" и бумажными игрушками.
 
Собирать искусственную елку нужно в соответствии с инструкцией. В процессе сборки елки не рекомендуется подпускать к ней детей.
 
В комнате, где стоит елка, малыши должны находиться только под присмотром взрослых.
 
Для детской безопасности елку лучше нарядить легкими украшениями, которые не бьются (бантами, шишками, шариками из стеклопластика и т.др).
 
Следует придерживаться и правил электробезопасности. Для украшения елки нельзя использовать неисправные и не сертифицированные электрические изделия.
 
Подключение гирлянд к сети должно выполняться только с помощью штепсельных соединений. При выявлении неисправности в иллюминации – нагрев проводов, мигание лампочек, искрение, она должна быть срочно отключена.
 
ГСЧС напоминает! Помните, что только при соблюдении этих правил Вы сможете подарить безопасное праздник себе и своей семье.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, новый год, харьков
 
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