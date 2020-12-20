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20.12.2020  14:40   

ВИДЕО: Осторожно - воры! Как преступники обчищают наши карманы - Telegram

О происшествии сообщают очевидцы.


//t.me

В соцсети появилось видео работы воров в заведении общепита.

Мы видим, что воры разделяют  Действуют двое - один на стреме, а второй пока обрабатывает карманы верхней одежды, при этом действие разворачивается на глазах жертвы, не осознающй, что происходит.

На этот раз воришки украли 2000 долларов.

 

Тэги:  воровство, кража денег, харьков
 
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