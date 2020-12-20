ВИДЕО: Осторожно - воры! Как преступники обчищают наши карманы - Telegram

О происшествии сообщают очевидцы.
В соцсети появилось видео работы воров в заведении общепита.
Мы видим, что воры разделяют Действуют двое - один на стреме, а второй пока обрабатывает карманы верхней одежды, при этом действие разворачивается на глазах жертвы, не осознающй, что происходит.
На этот раз воришки украли 2000 долларов.
Сегодня легко попасть под чье-то влияние или поддаться соблазну. Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
влажность:
давление:
ветер: