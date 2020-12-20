20.12.2020 14:40

ВИДЕО: Осторожно - воры! Как преступники обчищают наши карманы - Telegram

О происшествии сообщают очевидцы.



//t.me

В соцсети появилось видео работы воров в заведении общепита.

Мы видим, что воры разделяют Действуют двое - один на стреме, а второй пока обрабатывает карманы верхней одежды, при этом действие разворачивается на глазах жертвы, не осознающй, что происходит.

На этот раз воришки украли 2000 долларов.