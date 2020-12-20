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20.12.2020  11:53   

ВИДЕО: В результате ДТП автомобиль стал клубком из проводов - Telegram

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, под Харьковм  - ДТП.

В Купянске водителю не повезло с обгоном.

И-за заноса он не вписался в дорогу и  намотал на себя столб.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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