ВИДЕО: В результате ДТП автомобиль стал клубком из проводов - Telegram

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 20 декабря Сегодня легко попасть под чье-то влияние или поддаться соблазну. Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 21 декабря – РЕДПОСТ В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.