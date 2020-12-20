ВИДЕО: В результате ДТП автомобиль стал клубком из проводов - Telegram

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, под Харьковм - ДТП.
В Купянске водителю не повезло с обгоном.
И-за заноса он не вписался в дорогу и намотал на себя столб.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Сегодня легко попасть под чье-то влияние или поддаться соблазну. Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
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