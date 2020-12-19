19.12.2020 13:22

ВИДЕО: Под ноутбуком - наркотики. На Гоптовке изъяли почти полкило "зелья" - Слобожанская таможня

Слобожанские таможенники обнаружили под ноутбуком пассажира авто наркотические вещества. Попытка переместить через таможенную границу 400 гр "зелья" оказалась неудачной.



Слобожанская таможня

Во время осмотра легкового автомобиля "Renault master", который въехал в зону таможенного контроля пункта пропуска "Гоптовка" МП "Щербаковка" Слобожанской таможни Гостаможслужбы в направлении РФ, на личные вещи одного из пассажиров сработали служебные собаки таможни Арчи и пограничной службы Трикси.

Когда авто перевели на "красный коридор" для таможенного досмотра, Арчи сработал повторно, уже в сумку этого же пассажира.

Внутри, под ноутбуком, таможенники обнаружили 6 штук полиэтиленовых свертков с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения. Похже Арчи сработал третий раз - на этот раз на карман брюк пассажира, в котором обнаружен был еще один тайник с пакетом такого же вещества. Общий вес найденных свертков - 400 гр.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украина.

Товар изъят протоколом осмотра места происшествия.