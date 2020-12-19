19.12.2020 11:54

ФОТО: Внимание! Пропала 12-летняя девочка - ГУНП

Сотрудниками Основянского отдела полиции устанавливается местонахождение 12-летней Гурбаналиевои Эфсане Рамиль кызы.



ФОТО: Внимание! Пропала 12-летняя девочка - ГУНП



Девочка 17 декабря около 13:00 ушла из дома в поселке Русская Лозовая Дергачевского района и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 165 см, на вид около 14 лет, худощавого телосложения, волосы светло-русые, длиной до плеч, глаза карие.

Была одета в черные джинсы, коричневые кожаные сапоги, темно-синий пуховик, розовую вязаную шапку с бубном.

Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в Основянский отдел полиции по адресу: г.. Харьков, проспект Гагарина, 76 или по телефонам: (057) 737-40-22 (дежурная часть), + 38098870 6112 (Бечваия Шалва Котейович, начальник отдела криминальной полиции), +380637237833 (Брюхненко Владимир Сергеевич, заместитель начальника отдела криминальной полиции).