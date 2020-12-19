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19.12.2020  11:54   

ФОТО: Внимание! Пропала 12-летняя девочка - ГУНП

Сотрудниками Основянского отдела полиции устанавливается местонахождение 12-летней Гурбаналиевои Эфсане Рамиль кызы.


ФОТО: Внимание! Пропала 12-летняя девочка - ГУНП
Девочка 17 декабря около 13:00 ушла из дома в поселке Русская Лозовая Дергачевского района и до настоящего времени не вернулась.
 
Приметы: рост 165 см, на вид около 14 лет, худощавого телосложения, волосы светло-русые, длиной до плеч, глаза карие.
 
Была одета в черные джинсы, коричневые кожаные сапоги, темно-синий пуховик, розовую вязаную шапку с бубном.
 
Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в Основянский отдел полиции по адресу: г.. Харьков, проспект Гагарина, 76 или по телефонам: (057) 737-40-22 (дежурная часть), + 38098870 6112 (Бечваия Шалва Котейович, начальник отдела криминальной полиции), +380637237833 (Брюхненко Владимир Сергеевич, заместитель начальника отдела криминальной полиции).
 
Тэги:  пропала девочка, розыск, харьков
 
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