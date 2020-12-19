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19.12.2020  10:07   

"Ваш сын в полиции". Сообразительный дедушка быстро разоблачил мошенника и сдал его в полицию - ГУНП

Злоумышленник пытался завладеть 7 тысячами долларов США по мошеннической схеме «ваш родственник в полиции». А когда пришел за деньгами, попал в руки харьковских оперативников.


ГУНП
Как сообщают в  пресс-службе областного "главка", 17 декабря в Новобаварский отдел полиции обратился 63-летний харьковчанин и сообщил, что ему позвонил неизвестный и потребовал 7000 долларов за непривлечение его сына к уголовной ответственности. Неизвестный утверждал, что его сын задержан за совершение преступления и он находится в полиции.
 
Мужчина сразу связался с сыном, выяснил, что с ним все в порядке и отправился в полиции. В ходе проведения оперативных мероприятий правонарушитель был задержан. Им оказался ранее не судимый 34-летний харьковчанин.
 
Следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Полиция обращается к гражданам и напоминает: в случаях получения таких телефонных звонков ни в коем случае не отправляйте и не передавайте денежные средства неизвестным. Будьте бдительны и сразу звоните на спецлинию полиции 102
Источник:   ГУНП
 Тэги:  мошенник, полиция, харьков
 
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