18.12.2020 16:41

Провал аферы: телефонный мошенник попался на горячем - Нацполиция

Харьковские полицейские оперативно разоблачили мошенника.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 17 декабря 2020 года в Новобаварский райотдел обратился 63-летний харьковчанин и сообщил, что ему позвонил неизвестный и сказал, что его сына задержали за совершение преступления и находится в полиции.

Для решения вопроса о не привлечении сына к уголовной ответственности отцу предложили заплатить 7 тысяч долларов.

Мужчина сразу связался с сыном, выяснил, что с ним все в порядке и отправился в отдел полиции.

В ходе проведения оперативных мероприятий правонарушитель был разоблачен.

Им оказался ранее не судимый 34-летний харьковчанин.

Следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Полиция обращается к гражданам и напоминает: в случаях получения таких телефонных звонков в коем случае не отправляйте и не передавайте денежные средства неизвестным. Будьте бдительны и сразу звоните на спецлинию полиции 102.