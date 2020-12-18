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18.12.2020  16:41   

Провал аферы: телефонный мошенник попался на горячем - Нацполиция

Харьковские полицейские оперативно разоблачили мошенника.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 17 декабря 2020 года в Новобаварский райотдел обратился 63-летний харьковчанин и сообщил, что ему позвонил неизвестный и сказал, что его сына задержали за совершение преступления и находится в полиции.
 
Для решения вопроса о не привлечении сына к уголовной ответственности отцу предложили заплатить 7 тысяч долларов.
 
Мужчина сразу связался с сыном, выяснил, что с ним все в порядке и отправился в отдел полиции.
 
В ходе проведения оперативных мероприятий правонарушитель был разоблачен.
 
Им оказался ранее не судимый 34-летний харьковчанин.
 
Следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Полиция обращается к гражданам и напоминает: в случаях получения таких телефонных звонков в коем случае не отправляйте и не передавайте денежные средства неизвестным. Будьте бдительны и сразу звоните на спецлинию полиции 102.
Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
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