Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: Скорая попала в ДТП на проспекте Харькова – Соцсети
18.12.2020  13:01   

ВИДЕО: Скорая попала в ДТП на проспекте Харькова – Соцсети

О происшествии сообщили очевидцы.


//Facebook

Утром 18 декабря на проспекте Льва Ландау произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали карета скорой помощи и микроавтобус.

Сведений о пострадавших нет.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.12 Криминал и происшествия ФОТО. ДТП: шоссе не поделили легковушки - Telegram 16.12 Криминал и происшествия ДТП: Под Харьковом разбилась маршрутка - Соцсети 16.12 Криминал и происшествия ВИДЕО: Маршрутный автобус из Пятихаток протаранил Ниву – Telеgram
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 