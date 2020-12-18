За нелегала в багажнике мужчина сядет на семь лет – Прокуратура

Приговор вынесен: 7 лет лишения свободы за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины
Житель пгт Солоницевка Дергачевского района договорился с гражданином Азербайджана, который нелегально находился на территории Украины, вывезти его в Россию. Стоимость «услуги» составила 500 долларов США.
28 ноября 2019 года 39-летний мужчина приехал в таможенно-пограничный пункт пропуска «Гоптовка» на автомобиле, внутри которого в специально оборудованном тайнике, за канистрами с горючим, находился нелегал.
Пройдя упрощенный таможенный контроль, водитель пересек государственную границу Украины в направлении пункта пропуска «Нехотеевка» РФ. Там он и был разоблачен.
Во время судебного разбирательства обвиняемый отказался от дачи показаний. Однако предоставленных стороной обвинения доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора с применением специальной конфискации.
Суд Харьковской области признал виновным мужчину в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины) и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Приговор суда не вступил в силу, поскольку продолжается его апелляционное обжалование.
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