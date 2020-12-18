Баллончиком в лицо и битой по лобовому стеклу: на Алексеевке подрались иностранцы – ГУНП

Полицейские сообщили о подозрении иностранцу, который повредил машину в Шевченковском районе Харькова.
4 декабря на улице Клочковской между иностранцами возник конфликт. В ходе инцидента злоумышленник брызнул газовым баллончиком в лицо 32-летнему потерпевшему и разбил битой лобовое стекло автомобиля.
По данному факту следователем Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 24-летний иностранец, проживающий в Шевченковском районе города.
15 декабря был проведен обыск по месту жительства парня. В квартире полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства.
17 декабря 24-летнему злоумышленнику следователь сообщил о подозрении в совершении хулиганства. Досудебное расследование продолжается.
Cтарайтесь сдерживать внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть. D денежных же делах будьте особенно осторожны.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
влажность:
давление:
ветер: