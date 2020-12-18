18.12.2020 11:01

Баллончиком в лицо и битой по лобовому стеклу: на Алексеевке подрались иностранцы – ГУНП

Полицейские сообщили о подозрении иностранцу, который повредил машину в Шевченковском районе Харькова.



// hk.npu.gov.ua

4 декабря на улице Клочковской между иностранцами возник конфликт. В ходе инцидента злоумышленник брызнул газовым баллончиком в лицо 32-летнему потерпевшему и разбил битой лобовое стекло автомобиля.



По данному факту следователем Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.



При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 24-летний иностранец, проживающий в Шевченковском районе города.



15 декабря был проведен обыск по месту жительства парня. В квартире полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства.



17 декабря 24-летнему злоумышленнику следователь сообщил о подозрении в совершении хулиганства. Досудебное расследование продолжается.