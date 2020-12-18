ФОТО: Пожар в торговом павильоне тушили три часа – ГСЧС

Причина возникновения возгорания и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.
Пожар произошел в ночь на 18 декабря в Змиеве.
В 3:58 на номер «101» поступило сообщение, что на улице ул. Железнодорожной, 115 горит металлический торговый павильон.
На месте спасатели выяснили, огнем охвачен металлический магазин по продаже сантехники на площади 50 кв.м. Рядом с обеих сторон были расположены еще 2 подобных павильона, которым угрожал огонь.
На тушение пожара и защиту соседних магазинов пожарные подали 2 пожарных ствола.
В 4:19 пожар был локализован, а в 6:50 полностью ликвидирован.
Благодаря оперативным действиям спасателей площадь пожара не увеличилась, соседние сооружения спасены.
Cтарайтесь сдерживать внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть. D денежных же делах будьте особенно осторожны.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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