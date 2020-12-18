18.12.2020 10:30

ФОТО: Пожар в торговом павильоне тушили три часа – ГСЧС

Причина возникновения возгорания и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.



//kh.dsns.gov.ua

Пожар произошел в ночь на 18 декабря в Змиеве.



В 3:58 на номер «101» поступило сообщение, что на улице ул. Железнодорожной, 115 горит металлический торговый павильон.



На месте спасатели выяснили, огнем охвачен металлический магазин по продаже сантехники на площади 50 кв.м. Рядом с обеих сторон были расположены еще 2 подобных павильона, которым угрожал огонь.

На тушение пожара и защиту соседних магазинов пожарные подали 2 пожарных ствола.



В 4:19 пожар был локализован, а в 6:50 полностью ликвидирован.

Благодаря оперативным действиям спасателей площадь пожара не увеличилась, соседние сооружения спасены.