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18.12.2020  10:30   

ФОТО: Пожар в торговом павильоне тушили три часа – ГСЧС

Причина возникновения возгорания и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.


//kh.dsns.gov.ua

Пожар произошел в ночь на 18 декабря в Змиеве.

В 3:58 на номер «101» поступило сообщение, что на улице ул. Железнодорожной, 115 горит металлический торговый павильон.

На месте спасатели выяснили, огнем охвачен металлический магазин по продаже сантехники на площади 50 кв.м. Рядом с обеих сторон были расположены еще 2 подобных павильона, которым угрожал огонь.

На тушение пожара и защиту соседних магазинов пожарные подали 2 пожарных ствола.

В 4:19 пожар был локализован, а в 6:50 полностью ликвидирован.

Благодаря оперативным действиям спасателей площадь пожара не увеличилась, соседние сооружения спасены.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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