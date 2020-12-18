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18.12.2020  09:02   

ВИДЕО: В Харькове напротив пожарной части загорелся автомобиль – Telegram

Пожар произошел утром 18 декабря.


// Telegram

На Полтавском Шляхе, вероятно, во время движение произошло возгорание автомобиля ВАЗ.

О произошедшем сообщили очевидцы, выложив видео пожара в соцсети.

Судя по кадрам, бойцы ГСЧС быстро справились с возгоранием.

 

 

Тэги:  пожар, харьков
 
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